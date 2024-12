Varese, Mandole: "Consapevoli della nostra situazione in classifica"

Le parole di Herman Mandole in vista di Vanoli Basket Cremona-Openjobmetis Varese: «È stata una buona settimana di lavoro nel corso della quale abbiamo lavorato tanto favorendo ulteriormente l’inserimento dei due nuovi giocatori, Sykes e Tyus, che erano fermi da tanto tempo. Siamo consapevoli della nostra attuale situazione in classifica, ovviamente non è quello che volevamo, ma potevamo aspettarcelo se andiamo a vedere il livello delle squadre che abbiamo affrontato in questo inizio di campionato. Sappiamo che la partita di domenica è molto importante; affrontiamo Cremona che è una squadra forte allenata da un coach che stimo tantissimo. Ci aspettiamo una partita difficile, punto a punto, che verrà vinta dalla squadra che dimostrerà di avere più forza mentale».