Varese, Kastritis: "È il momento di divertirsi, vogliamo migliorare"

Il coach della Openjobmetis presenta la gara di Masnago contro Trieste: "Fino a qualche settimana fa avevamo l’obiettivo della salvezza e di rimanere in Serie A, ma il nostro approccio è sempre lo stesso ogni giorno, ogni settimana, e non è legato al risultato della singola partita, che pure è importante, bensì all’approccio alla partita, il processo e gli allenamenti che sono la cosa che più contano. Questa settimana non è stata diversa; sappiamo che possiamo migliorare ancora e aggiungere valore a quello che abbiamo fatto anche in queste ultime partite. Ogni buona prestazione o ogni vittoria, se è di risultato che vogliamo parlare, è sempre qualcosa di positivo. Ora è il momento di divertirsi; non per rimanere nella nostra comfort zone, ma per poter giocare senza la pressione, nel nostro stile, nel modo in cui vogliamo e, perché no, in un modo più aggressivo e ancora più motivato. Rispettiamo Trieste; hanno dimostrato con le loro prestazioni di essere un’ottima squadra, molto talentuosa. Corrono e segnano molto, soprattutto da 3, prendono tanti rimbalzi offensivi. Dobbiamo trovare il modo migliore per poter competere".