Brescia, Poeta: "A Sassari gara complessa, ricca di insidie"

Il coach della Germani si proietta alla trasferta del Pala Serradimigni, l'ultima della regular season. "Siamo attesi dall’ultima trasferta della stagione regolare, contro un avversario che vorrà salutare il proprio pubblico con un successo e che, negli ultimi due mesi, ha ben figurato ritrovando un’identità chiara e, con le aggiunte di Briantè Weber e Rashawn Thomas, anche tanta fisicità. Prima di alcune problematiche fisiche, che hanno colpito il roster, Sassari è stata una formazione in grado di inanellare cinque vittorie consecutive, sconfiggendo, in casa, sia Trapani che la Virtus Bologna. Sarà una gara ricca di insidie e complessa, nella quale noi dovremo cercare di essere la migliore versione di noi stessi per tentare di conquistare due punti che ci proietterebbero nelle prime posizioni, in questo finale di stagione affollato in chiave classifica".