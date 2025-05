Gregg Popovich non siederà più sulla panchina della franchigia texana. Dopo quasi 30 anni sulla panchina degli Spurs, a causa delle recenti condizioni fisiche (ictus di inizio novembre 2024 e il recente ricovero in ospedale per un malore) ricoprirà un ruolo attivo nel front office della franchigia con il ruolo di Presidente della squadra.