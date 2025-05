Tortona, Bassi: "Napoli? Sarà una sfida complicata"

A La Nazione, il vice allenatore dei Leoni Giovanni Bassi ha parlato dell'imminente sfida della Bertram Yachts con Napoli, cruciale per le speranze playoff di Tortona che per quelle salvezza della "sua" Pistoia: "Quella di Pistoia a Venezia è stata una vittoria straordinaria e inaspettata che ci ha dato nuova linfa nella corsa all’ottavo posto. Adesso abbiamo ancora una chance per centrare il terzo obiettivo stagionale, dopo i quarti di finale in BCL e la qualificazione alla Final Eight. La fiammella della speranza playoff è ancora accesa e ci crediamo. Domenica affrontiamo una squadra fortissima come Napoli, che ha cambiato molto nel corso della stagione. I campani hanno talento da vendere, ma come noi vivono di alti e bassi. Sarà una sfida complicata, ma daremo tutto fino alla fine. Da pistoiese, mi piacerebbe poter contribuire alla salvezza. Per come si era messa la stagione, restare in Serie A sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo per i biancorossi. (A Venezia) Okorn ha preparato la partita nei minimi dettagli e i suoi giocatori hanno eseguito il piano alla perfezione. È probabile che la Reyer abbia preso sottogamba l’impegno, ma Pistoia è stata brava ad approfittarne. E così, almeno per un’altra settimana, ha tenuto lontano lo spettro della retrocessione".