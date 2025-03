Denzel Valentine, dal rap allo scudetto con Trieste: "Il potenziale non ci manca"

Un'ispirazione, come scritto, che non sarebbe arrivata altrettanto facilmente se non fosse stato per l'approdo in terra giuliana. Ecco i segreti della Pallacanestro Trieste, raccontati dal numero #45: "Penso che qui ci sia la cultura sportiva ideale per rendere al meglio, merito del lavoro di Christian e del GM Arcieri, iniziato già la scorsa stagione. Essere saliti dalla Serie A2 e ripartire con una squadra quasi del tutto nuova non è affatto banale, sono grato di farne parte. Noi giocatori, così come lo staff e la dirigenza, navighiamo sulla stessa rotta, sempre pronti ad aiutarci l'uno con l'altro. Adesso, speriamo di regalarci un finale di stagione come si deve".