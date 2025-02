Cestista e... cantante: Denzel Valentine sorprende anche al microfono

Basket e non solo. C'è anche la musica nella vita di Denzel Valentine, giocatore della Pallacanestro Trieste che da tanti anni si diverte dedicandosi a una straordinaria passione che è cresciuta di pari passo con i risultati ottenuti in campo. Un vero e proprio produttore musicale, che ha pubblicato il suo primo album nel 2021 (517 Made Me) replicando poi in questi primi mesi di 2025 con The Journey. Ha da poco presentato il video-clip ufficiale di una delle canzoni più ascoltate, "Want You", mostrando una notevole abilità come rapper.