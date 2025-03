Ruzzier: "A Trieste siamo ambiziosi, vogliamo scalare la classifica"

Trieste sembra aver messo in cassaforte il discorso salvezza, ma non sembra essere il primo obiettivo per i giuliani: "Un risultato certamente significativo. Tuttavia, per come era iniziata la stagione e per come è stata costruita la squadra, i play-off costituivano comunque una concreta speranza e un serio obiettivo, anche questo ormai vicino. Proveremo a scalare ancora: noi siamo ambiziosi, la società anche. Proprietà sana e ambiente sereno fanno la differenza. Proveremo a vincerle tutte per vedere dove riusciremo ad arrivare".