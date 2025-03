Trieste, rinnova Markel Brown. Arcieri: "Persona eccezionale e giocatore d'élite"

Markel non ha bisogno di presentazioni: originario della Louisiana, ha un curriculum di altissimo livello, con esperienze in NBA con i Brooklyn Nets e gli Houston Rockets, oltre che nei principali campionati europei (Russia, Turchia, Israele, Belgio, Spagna). In Italia, ha già vestito le maglie di Varese e Napoli, conquistando a sorpresa la Coppa Italia con quest'ultima nella passata stagione.

Nella stagione in corso, Brown sta confermando le sue qualità di realizzatore e la sua abilità nel tiro da tre punti, diventando un punto di riferimento per coach Jamion Christian e per l'intera squadra.

"Sono entusiasta di continuare la mia avventura a Trieste" – ha commentato Markel Brown – "Mi trovo benissimo in questa città, che mi ha accolto con un calore impagabile, e in questa squadra. La mia decisione, in accordo con il club, è stata dettata in primis dal fatto che mi trovo a vivere in un ambiente stimolante, competitivo e allo stesso tempo accogliente. Con la dirigenza condividiamo valori, obiettivi e ambizioni, che sono certo porteremo avanti con grande energia anche nei prossimi anni".

La Pallacanestro Trieste, con questa operazione, pone delle basi importanti per le prossime stagioni, confermando un giocatore che ha già dimostrato di essere in grado di spostare gli equilibri in un campionato come quello italiano. Viene inoltre confermata ulteriormente la volontà della società di guardare al futuro con progettualità e ottimismo.