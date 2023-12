Ufficiale: Maksvytis lascia lo Zalgiris, panchina a Trinchieri

LA SVOLTA

Il 55enne coach milanese ha firmato con lo Zalgiris Kaunas che ha deciso di cambiare guida tecnica dopo il ko interno contro il Maccabi nell'ultima gara del girone di andata di Eurolega

© twitter Dopo sola mezza stagione di "riposo", Andrea Trinchieri torna ad allenare in Eurolega. In mattinata lo Zalgiris Kaunas (sedicesimo in Eurolega, record 5-12) ha prima ufficializzato la separazione da Kazys Maksvytis per poi annunciare l'accordo con l'allenatore italiano fino al termine della stagione 2024-2025.

Nelle ultime 3 stagioni Trinchieri ha allenato in Bayern Monaco con cui ha vinto 2 volte la Coppa di Germania, raggiungendo i playoff di Eurolega nel suo primo anno in Germania (eliminato dall'Olimpia Milano) e anche nel secondo (fuori col Barcellona). L'anno scorso il suo Bayern finì 15esimo, mentre in campionato venne eliminato in semifinale playoff da Ulm, poi campione di Germania.

Sempre in Germania, ma al Bamberg, l'allenatore italiano ha raggiunto i risultati più prestigiosi della sua carriera: 3 scudetti consecutivi dal 2014 al 2017, una Coppa di Germania e una Supercoppa tedesca.

Ora è pronto per tornare in pista e per il suo debutto sulla panchina dello Zalgiris c'è ovviamente... una squadra tedesca: il 2 gennaio alla Zalgirio Arena è attesa infatti l'Alba Berlino.