LBA, ecco Udine. Il presidente Pedone: "Ce la siamo meritata"

La promozione, festeggiata con 2 turni di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare, sarà festeggiata a dovere nei prossimi mesi, come fatto intuire dalla gioia dei tifosi sul parquet del "Carnera" alla sirena finale di domenica scorsa. A unire entusiasmo e progettualità, come d'altronde fatto negli ultimi anni, ci pensa il presidente Alessandro Pedone, a partire dall'intervista rilasciata per l'edizione odierna del Messaggero Veneto: "Per vincere bisogna perdere e le sconfitte servono da insegnamento. L'ingaggio di Gracis e Vertemati (Direttore Sportivo e Coach dell'APU) ha fatto la differenza, già un anno fa avevamo una squadra forte, senza l'infortunio di Clark saremmo andati in finale e avremmo fatto soffrire Trieste. Prendiamo a modello una piazza come Trento: parleremo con gli americani per individuare giocatori che sposino la società e il progetto di gioco di Vertemati, che può essere riproposto anche al piano sopra. Niente prime donne. Noi entriamo in punta di piedi in una categoria che ci siamo meritati e in cui vogliamo fare bene".