Udine in A, Alibegovic: "Cosa chiedere di più?"

Il capitano della APU Udine, fratello maggiore di Amar e capitano dei bianconeri promossi ufficialmente in LBA, ha parlato al Messaggero Veneto dopo la vittoria decisiva su Rimini: "Un’emozione incredibile vedere tutta questa gente a palazzo, ma anche sentire l’affetto di quanti si sono radunati all’esterno, davanti ai maxischermi. Udine aspettava da 16 anni questo momento, tutti insieme abbiamo lottato tutta la stagione e credo che questa promozione ce la siamo meritata veramente fino in fondo. Cosa chiedere di più? Dal primo giorno sono orgoglioso di questa squadra perché tutti hanno dato tutto sin dall’inizio, quando le cose, forse, non andavano alla grandissima. Però parlandoci, anche grazie allo staff tecnico, ciascuno di noi si è inserito per bene nel sistema: così siamo riusciti pian piano a costruire un’annata pazzesca".