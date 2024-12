Trieste, Christian: "Ogni volta che affronti Bologna è una grande sfida"

Jamion Christian, coach Pallacanestro Trieste: “Prima di tutto Virtus è un grande nome nel mondo del basket per come operano in campo e fuori; hanno un coach leggendario, famoso per la sua difesa e per l’impegno che esige. Ogni volta che li affronti è una grande sfida perché sono tra i migliori al mondo. C’è grande attesa per la partita, per la sfida di affrontarli in trasferta e l’opportunità di farlo al meglio: ci avviciniamo sempre più al nostro massimo potenziale ogni settimana e questa è un’altra occasione per metterci alla prova. Noi valutiamo possesso per possesso cosa facciamo bene e cosa no, penso che questo ci restituisca un’idea realistica dei punti di forza e di cosa non sta funzionando. A volte si vince facendo malissimo alcune cose ed a volte invece si perde facendone molto bene altre, quindi alla fine bisogna mantenere il giusto spirito: giocare con grande solidità fisica e mentale e con la voglia di lottare insieme ai compagni. Risolveremo tutti i dettagli col tempo, stiamo migliorando continuamente così come lo fanno le altre squadre. Dalla scorsa partita ci portiamo dietro tante cose che abbiamo fatto molto bene, anche se alcune dovevamo farle meglio: specialmente i rimbalzi difensivi e prenderci cura della palla in attacco, e su queste dovremo concentrarci Domenica. Noi guardiamo al processo sia come squadra che come società; che si vinca o che si perda la cosa importante è imparare sempre.”