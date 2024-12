Treviso, Vitucci: "Vittoria di carattere e disciplina"

Questa l'analisi di coach Frank Vitucci dopo la quinta vittoria consecutiva di Treviso con Cremona: "Sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile, perché il nostro avversario nelle scorse giornate ha sempre portato le partite punto a punto fino alla fine. Siamo stati molto bravi, anche quando sembrava che la gara ci stesse scivolando via, come quando eravamo sotto di 7 e con la palla nelle loro mani. Invece abbiamo dimostrato carattere, un po’ di disciplina in più, e l’attenzione giusta per venirne a capo anche questa volta".