Secondo La Tribuna, c'è un ballottaggio tra Massimo Cancellieri ed Edoardo Casalone per il ruolo di primo allenatore della Nutribullet Treviso. Il primo, ex assistente di Olimpia Milano, ha avuto un'annata da protagonista con il PAOK in Grecia, arrivando fino alla finale di FIBA Europe Cup. Il secondo è oggi assistente allenatore dell'Asvel Villeurbanne dove era arrivato nel 2023 con Gianmarco Pozzecco.