Reggio Emilia, Winston: "Metteremo in campo tutto quello che abbiamo"

L'americano di Reggio Emilia parla dell'avvicinamento alle prime gare della serie playoff con Trapani. "Siamo stata una bella settimana di allenamenti, intensa e concentrata. Butteremo in campo tutto quello che abbiamo. Non vogliamo uscire con dei rimpianti, ma consapevoli che abbiamo dato tutto quello che avevamo in corpo, indipendentemente da quello che sarà il risultato finale. Trapani è una squadra molto forte, inutile nasconderlo. È completa in tutti i ruoli, guardie, ali e centri: ha grandissimo talento offensivo ma è anche capace di accendersi in difesa. Sarà un banco di prova molto importante per noi. Non ho pensato più di tanto a chi avremmo potuto pescare come avversario al loro posto. Sono fattori che onestamente ormai non contano più, noi dobbiamo pensare solo a Trapani e provare a vincere indipendentemente da chi abbiamo di fronte. Noi siamo una delle migliori squadre in trasferta dell'intera Serie A: di certo dovremmo mantenere questo "mindset" che ci ha accompagnato per tutta la stagione, partendo dalla nostra difesa. Sarà durissima, lo sappiamo, ma dobbiamo provare a "rubarne" una delle prime due partite a Trapani per tenere aperta la serie".