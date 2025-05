Trento, Nardelli: "Con Milano non partiamo sconfitti. La nostra stagione da record"

Il DG della Dolomiti Energia Trentino, intervistato da Il T Quotidiano, analizza la stagione e si proietta alla serie playoff con Milano. "Abbiamo vissuto una stagione da record, su questo non ci sono dubbi. Vincere 22 partite in una Serie A così equilibrata è un qualcosa che neppure il più ottimista tra noi avrebbe mai potuto immaginare la scorsa estate. Fino all'ultima giornata i primi 4 posti erano, di fatto, ancora da definire. Questo fa capire sino in fondo quanto i valori in ballo fossero molto simili. Non partiremo certo già sconfitti, da fine settembre stiamo giocando ad un livello davvero importante e siamo riusciti a mettere in difficoltà squadre che, per lo meno sulla carta, potevano contare su valori tecnico-tattici molto più importanti dei nostri. Siamo riusciti a superare i biancorossi nel match d'andata di campionato e in finale di Coppa Italia uscendo invece sconfitti dal Forum al termine di quaranta minuti caratterizzati da grande equilibrio. Insomma, penso proprio che il risultato finale non sia già scritto e che neppure i giocatori di Milano abbiano fatto i salti di gioia sapendo di doverci affrontare".