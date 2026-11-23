Sono cinque gli atleti che tra giovedì 26 e sabato 28 novembre vivranno con i colori azzurri la prova d'apertura della stagione di Coppa del Mondo di FreeSnow, con il Big Air ospitato dal centro di Innsbruck, Austria. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile del settore Coppa del Mondo Filippo Kratter ha convocato infatti Ian Matteoli, Leo Framarin, Marilù Poluzzi, Fanny Piantanida Chiesa e Alessia Vergani, al debutto nel massimo circuito. L'opening nel capoluogo tirolese proporrà i turni di qualificazione nella giornata di giovedì 26 per passare quindi la parola alle finali previste per sabato 28 novembre a partire dalle 19. L'ulteriore quintetto composto da Felix Fulterer, Marcello Grassis, Gregorio Marchelli, Stella Accati e Arianna Vergani proseguirà invece la preparazione fino al 28 novembre a Stubai, seguito dal tecnico responsabile del settore Coppa Europa Andrea Bergamaschi e da Manuel Kritzinger.