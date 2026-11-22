Quella tra Marquez e Ducati argomenta Luigi Dall'Igna, general manager della Ducati Corse è "una sinergia costruita sul lavoro, sul rispetto reciproco e sulla costante ricerca dell'eccellenza. Un binomio vincente. Marc - sottolinea - ha condotto la stagione in maniera straordinaria, dimostrando tutto il suo immenso talento, la sua capacità di adattamento e una determinazione che non ha mai smesso di sorprenderci. Insieme - conclude Dall'Igna - siamo riusciti a scrivere una nuova pagina nella storia del motociclismo: un grazie a Marc, ma soprattutto a tutta la squadra per l'impegno senza sosta durante tutti questi mesi".