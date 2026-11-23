Prosegue dunque un legame tra Tatuus e Macau iniziato tra il 2002 e il 2005, quando le Formula Renault targate Tatuus facevano il loro debutto sul Circuito da Guia, e proseguito nel 2013 con le FA010, più comunemente note come Formula Abarth. Nel 2023 è stata la volta del debutto della T-421 nella gara accessoria di Formula 4, mentre nel 2024 e 2025 la T-318 era già stata al centro del Main Event.