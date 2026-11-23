Lo staff medico della Nazionale italiana maschile di rugby ha diffuso un bollettino medico al termine di Italia-Fiji, sesta giornata del Nations Championship e terza partita degli Azzurri nelle Northern Emisphere Series. Domingo Miotti, uscito al minuto 48, ha riportato un infortunio ai muscoli flessori della coscia sinistra. Simone Ferrari, inizialmente inserito in lista gara per la partita contro le Fiji, ha riportato un infortunio all'arto superiore sinistro. Entrambi gli atleti svolgeranno gli esami strumentali nel raduno della Nazionale per poi fare rientro presso i propri club di appartenenza, rispettivamente Montpellier e Benetton Rugby, per proseguire il percorso riabilitativo che sarà seguito in sinergia con lo staff della Nazionale Maschile.