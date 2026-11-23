Sette le partite giocate nella notte Nba, con tanti risultati interessanti. Gli Atlanta Hawks hanno infatti superato per 107-97 i Detroit Pistons in una sfida playoff ad Est. Alexander Walker con 27 punti ha trascinato Atlanta al successo. Vittoria anche dei Miami Heat sugli Oklahona City Thunder per 123-113 con un Bam Adebayo da 24 punti, 15 rimbalzi e 12 assist. I Denver Nuggets devono ricorrere a un supplementare per superare in trasferta i Chicago Bulls 151-145, vincono fuori casa anche i Dallas Mavericks che superano gli Utah Jazz 116-114 trascinati dai 28 punti di Cooper Flagg. Tornando a Est, gli Washington Wizards in casa battono 116-96 gli Orlando Magic mentre i New York Knicks battono per 113-106 anche gli Indiana Pacers. Per i campioni in carica 30 punti e 13 rimbalzi per Karl Anthony Towns. Infine successo sulla sirena per i Golden State Warriors sui Boston Celtics per 88-87 con un canestro decisivo di Podziemski, in assenza di Steph Curry. Non bastano ai Celtics i 27 punti e 10 rimbalzi di Tatum.