Una vittoria che ha ridato ossigeno. Dopo 4 sconfitte consecutive, la Dolomiti Energia Trentino ha ritrovato la via del successo e non lo ha fatto contro una squadra qualsiasi, bensì Napoli, una delle formazioni più in forma in questo avvio di stagione. Una vittoria speciale soprattutto per il coach delle aquile, Alessandro Rossi, che nel suo DNA ha origini partenopee: "Faccio un lavoro nel quale a volte non posso stare ad ascoltare troppo il cuore... Napoli rimane una pagina bellissima nel mio percorso, seppur siano passati 13 anni da quando l'ho salutata. Ma quello che sta facendo Repesa con i suoi ragazzi è davvero notevole - ha commentato Rossi -. Quanto conta questa vittoria? Sicuramente tanto, perché ci ha permesso di andare alla sosta con un pieno di fiducia e una classifica migliore. Ma la cosa che conta è cercare di trarre da ogni partita le giuste indicazioni. Chiaramente però con due punti in più in classifica anche il morale ne trae beneficio".
"Cosa mi ha insegnato questa prima parte di campionato? Che si può vincere e perdere con tutte. E in generale che il livello di competizione si è alzato notevolmente. Tortona che batte Milano o la BC Roma che insidia fino all'ultimo Bologna, giusto per prendere in esame due gare giocate domenica, dimostrano che non esiste niente di scontato. Ha detto bene Banchi: bisogna sempre giocare col coltello fra i denti, altrimenti è dura".
Quincy Olivari si sta confermando la stella assoluta della squadra e anche Coach Rossi ha voluto commentare il suo impatto nel nostro paese: "Di lui colpisce la semplicità, nel senso che è un ragazzo che si allena con grande costanza e dedizione. Dopodiché è un signor realizzatore e come tale è più avvezzo a prendersi i riflettori. Dietro di lui però c'è un gruppo che sta crescendo a vista d'occhio".
Infine sugli obiettivi di quest'anno: "Intanto provare a entrare tra le 8 che andranno a giocarsi la Coppa Italia. Poi cercare di fare strada anche in Europa, al netto della fatica che il doppio impegno comporta".