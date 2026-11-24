Una vittoria che ha ridato ossigeno. Dopo 4 sconfitte consecutive, la Dolomiti Energia Trentino ha ritrovato la via del successo e non lo ha fatto contro una squadra qualsiasi, bensì Napoli, una delle formazioni più in forma in questo avvio di stagione. Una vittoria speciale soprattutto per il coach delle aquile, Alessandro Rossi, che nel suo DNA ha origini partenopee: "Faccio un lavoro nel quale a volte non posso stare ad ascoltare troppo il cuore... Napoli rimane una pagina bellissima nel mio percorso, seppur siano passati 13 anni da quando l'ho salutata. Ma quello che sta facendo Repesa con i suoi ragazzi è davvero notevole - ha commentato Rossi -. Quanto conta questa vittoria? Sicuramente tanto, perché ci ha permesso di andare alla sosta con un pieno di fiducia e una classifica migliore. Ma la cosa che conta è cercare di trarre da ogni partita le giuste indicazioni. Chiaramente però con due punti in più in classifica anche il morale ne trae beneficio".