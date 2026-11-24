Dieci le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Continua la corsa dei Los Angeles Lakers e dei San Antonio Spurs che firmano la terza vittoria consecutiva e si mantengono in vetta alla Western Conference. I Lakers grazie ad un ultimo quarto hanno battuto gli Utah Jazz 109-94 con un Luka Doncic da 28 punti e 8 rimbalzi. Gli Spurs, nonostante l'assenza della sua stella Victor Wembanyama, ha piegato i Sacramento Kings per 123-107 con Stephon Castle realizzatore di 28 punti, 11 assist e 8 rimbalzi. Resta in salita l'avvio di stagione degli Oklahoma City Thunder che cedono anche sul campo degli Indiana Pacers per 125-120 dopo uan sfida decisa solo nel finale. Agli Okc non bastano i 38 punti di Shai Gilgeous-Alexander. A guidare Indiana ci hanno pensato Kelly Oubre e Pascal Siakam con 20 punti. Sconfitta dopo cinque vittorie consecutive dei Philadelphia 76ers (senza Joel Embiid), che restano comunque in vetta alla Eastern Conference. I Sixers cedono in casa contro i Portland Trail Blazers per 128-111. Per i Blazers 31 punti di Deni Avdija.