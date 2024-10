Talento, coralità e gioventù: così l'Aquila guarda tutti dall'alto

Così il coach ha spiegato le scelte estive e l'arrivo di giocatori di enorme classe come Anthony Lamb, su cui la Dolomiti Energia ha scommesso dopo il brutto infortunio al tendine d'Achille. Scommessa che sta già pagando: l'ex Golden State Warriors non è mai sceso sotto i 18 punti in campionato, sfondando quota 20 contro Reggio Emilia e Varese, per 19.4 di media che lo rendono il terzo miglior realizzatore del campionato.