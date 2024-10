Basket, Serie A: Trento espugna Sassari e fa cinque su cinque, ok Venezia

Una grande serata al tiro sblocca la stagione dell'Openjobmetis Varese nel momento più inatteso. Proprio mentre Nico Mannion viene lasciato fuori dai dodici e non inserito in panchina per le riflessioni sul suo trasferimento all'Olimpia Milano, i lombardi sconfiggono 102-95 l'Estra Pistoia e conquistano la prima vittoria stagionale. La gara inizia nel migliore dei modi per Varese, che chiude il primo quarto sul 26-18 e reagisce dopo lo svantaggio a metà gara (50-47 per i toscani). Il trascinatore è Davide Alviti, che chiude con 29 punti e sei triple a referto, precedendo Hands (24) e il duo Harris-Gray (14). Un terzo quarto da 31-14 porta Varese sul +14 a dieci minuti dal termine (78-64) e a nulla vale il tentativo di rimonta dell'Estra nel concitato finale. Pistoia arriva al -2 a quindici secondi dal termine, ma viene ricacciata indietro da Hands. Finisce 102-95 ed esulta l'Itelyum Arena: primo successo per Varese, che abbandona la compagnia del fanalino di coda Napoli (0-5). Due vittorie e tre ko per Pistoia, nona con Venezia. Vani i 20 punti di Rowan e i cinque giocatori in doppia cifra.