Trento dimentica il Bahcesehir, Galbiati: "È la vittoria del riscatto"

I bianconeri, che hanno avuto il controllo del match sin dalla prima palla a due spinti da un ottimo Lamb e da un concreto Cale, sono stati ampiamente in doppia cifra di vantaggio in più occasioni chiudendo 83 a 76. Un successo che è un'ulteriore conferma della bontà del progetto intrapreso, in cui c'è proprio Paolo Galbiati al comando. Con il rinnovo di contratto nella passata stagione, probabilmente nel periodo più complicato del 2023-24, l'Aquila ha dimostrato l'enorme fiducia nei confronti dell'allenatore brianzolo: "Abbiamo vissuto un anno in apnea, sempre combattendo. Periodi ottimi, altri estremamente difficili da cui ci siamo rialzati per acciuffare i play-off che abbiamo affrontato credendoci davvero. Penso che abbiamo iniziato un percorso, ora dovremo essere bravi a proseguire trovando nuovi interpreti giusti dopo averne lanciati tanti".