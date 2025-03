Basket, Serie A: all'Olimpia il derby lombardo, Brescia va ancora ko

TRAPANI SHARK-PALLACANESTRO TRIESTE 131-88

Un autentico show dalla distanza (19 triple) consegna la terza vittoria di fila ai Trapani Shark: 131-88 su Trieste, per agganciare Brescia (16-6) alle spalle della Virtus (16-5). Match ad altissima intensità sin dal via al PalaShark, che assiste a una gara pazzesca dei padroni di casa: Trapani vola subito sull'8-3 e poi ingrana la marcia a suon di triple. Galloway, Notae, Brown e compagni sono in grande spolvero: 7/8 dalla distanza nel primo quarto ed ecco il 41-25 che indirizza il match contro Trieste. La musica non cambia nel secondo periodo, coi giuliani che cercano invano di resistere alla super-serata dei rivali: Brown è scatenato, Horton e Notae gli danno man forte. Nasce così il 70-42 che decide il match già a metà partita. Alla ripresa delle ostilità le cose non cambiano, visto che gli Shark accarezzano a lungo l'80% dalla distanza e decollano oltre i trenta punti di vantaggio: Notae firma addirittura il +37, poi il terzo quarto si chiude con "soli" 32 punti di margine (101-69). L'ultimo periodo vale così solo per le statistiche, ma Trapani lo gioca comunque con grandissima aggressività: gli Shark fanno fede al proprio soprannome, chiudono con 19 triple e vincono nettamente col punteggio di 131-88. Sono ben otto i giocatori in doppia cifra per Trapani, con JD Notae e Gabe Brown top-scorer a quota 21 punti: percentuali del 73.8% da due e del 73.1% da tre, in un match storico. I siciliani agganciano così Brescia al secondo posto (16-6), mentre Trieste scivola in settima posizione (13-9).