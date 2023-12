Basket, Serie A: Varese travolge 116-93 Reggio Emilia  

BASKET

Mannion parte forte, poi Hanlan domina: secondo successo di fila per l'Unahotels

© Twitter Reggiana La quattordicesima giornata della Serie A di basket si apre con il travolgente successo di Varese su Reggio Emilia: finisce 116-93 per l'Openjobmetis, che ipoteca il successo già all'intervallo lungo (70-41). Ancora scatenato Mannion, che mette a referto 19 punti, ma a essere incontenibile è Hanlan che ne realizza 31. Scatto salvezza per i lombardi, mentre l'Unahotels rischia di perdere il quinto posto al momento condiviso con l'Olimpia.

Dura soltanto metà partita la sfida di Varese: l'Openjobmetis vince 116-93 contro Reggio Emilia, ma in realtà il match è ben indirizzato già dopo i primi 10 minuti. Con uno scatento Nico Mannion (14 punti solo nel periodo d'apertura), i padroni di casa si portano subito sul +22 (39-17), aumentando l'ampio vantaggio che, all'intervallo lungo, è di 29 punti (70-41). Nel corso del match, però, la formazione di Bialaszewski arriva anche sul +36 (92-56), così gran parte della ripresa diventa soltanto un conto alla rovescia verso il secondo successo consecutivo di Varase, che aggancia momentaneamente Tortona, Pesaro e Sassari. Oltre ai 19 punti di Mannion, ci sono da registrare i 31 di un clamoroso Hanlan, precisissimo in area (4/9), dall'arco (4/9) e ai liberi (11/13). Resta a quota 16, invece, l'Unahotels, che rischia di cedere il quinto posto in solitaria all'Olimpia: non bastano i 24 di Smith e i 23 di Weber.

OPENJOBMETIS VARESE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 116-93 (39-17, 70-41, 95-69)

Openjobmetis Varese: Mannion 19 (2/3 da 2, 5/9 da 3), Spencer 8 (4/4 da 2), Hanlan 31 (4/9, 4/9, 11/13 tl), McDermott 15 (1/3, 4/8, 1/1 tl), Brown 22 (1/1, 6/8, 2/2 tl), Young 4 (1/3 da 3, 1/2 tl), Ulaneo 10 (5/7 da 2), Woldetensae 0, Librizzi 4 (2/2 da 2), Virginio 3 (1/2 da 3). All.: Bialaszewski

Unahotels Reggio Emilia: Weber 23 (8/14 da 2, 1/3 da 3, 4/6 tl), Hervey 10 (1/5, 2/4, 2/2 tl), Galloway 9 (3/9 da 2, 1/8 da 3), Faye 8 (4/6 da 2), Vitali 6 (2/2 da 3), Cipolla 0, Smith 24 (6/8 da 2, 4/7 da 3), Uglietti 5 (1/4 da 2, 1/1 da 3), Atkins 4 (2/4 da 2), Grant 2 (1/4 da 2), Chillo 2 (1/1 da 2). N.e.: Camara. All.: Priftis