Trapani, non solo stelle: anche i gregari spingono in alto la squadra di Repesa

Altri 13 li ha aggiunti Stefano Gentile, anche lui pericoloso da oltre l'arco con 3 bombe a segno, oltre a due incursioni sotto al ferro. Anche per il play si tratta della miglior prova realizzativa in questo campionato, ma lui si era fermato al massimo ai 3 prodotti contro Napoli. Non segnava così tanto dal novembre scorso, quando sommò 15 punti contro Trento, con la canotta di Sassari. Con Reggio ha fatto registrare anche il minutaggio più alto del suo campionato, restando in campo per 21 minuti (il precedente record era di 16, contro Treviso).