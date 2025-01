LBA, quasi 4000 spettatori a gara nel girone di andata. Milano-Bologna da record

“Il dato del girone di andata – afferma il Presidente della Lega Basket Serie A, Umberto Gandini - in linea con quello dello scorso campionato, evidenzia l’importante gradimento del pubblico nei confronti dello spettacolo della nostra serie A e premia il lavoro dei nostri club che stanno lavorando duramente per riportare e mantenere nel tempo il pubblico nei palasport. Importante soprattutto il dato relativo al riempimento che ribadisce la necessità di una politica di adeguamento della impiantistica che sostenga i club e le istituzioni locali in progetti che permettano di accogliere nei palazzetti un numero sempre maggiore di persone, creando al contempo le condizioni per migliorare la loro experience".