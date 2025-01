Serie A: colpo salvezza di Napoli con Sassari

NAPOLIBASKET-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 87-70

Napoli approfitta di una Dinamo Sassari in piena crisi tecnica e non solo e vince la sua terza partita nella Serie A di basket, inaugurando il girone di ritorno con un successo. Il match finisce 87-70 ma la sfida è decisa già all'intervallo lungo, con il +19 (51-32) del PalaBarbuto tra secondo e terzo quarto. Il Banco di Sardegna paga i problemi avuti in settimana, con l'esonero di Markovic e l'arrivo di Bulleri. Che non è giornata per gli ospiti lo si capisce dopo soli 10 minuti, quando il risultato è di 27-11 in favore dei padroni di casa, trascinati da un Green che a fine partita chiude con 24 punti, mentre saranno 17 per Totè e 10 per Pullen e Treier. La ripresa diventa di fatto un conto alla rovescia per la gioia di Napoli, mentre per Sassari c'è solo la magrissima consolazione per l'ultima tripla di Tambone che fissa il punteggio sull'87-70. Napoli sale a 6 punti e si rilancia ulteriormente per la salvezza, mentre a questo punto i 12 dei sardi, se la situazione non dovesse risolversi, potrebbero anche non essere rassicuranti per la permanenza in Serie A.