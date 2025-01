Scafati, Ramondino: "Serve trovare un'identità che oggi non abbiamo"

Il commento di coach Marco Ramondino: "Complimenti a Trapani, che è stata esattamente tutto ciò che mi aspettavo. Noi siamo sembrati sorpresi da un tipo di gioco che in realtà è il loro punto di forza, questo non può che deludermi, ma evidentemente non sono stato io all’altezza di far passare il messaggio alla mia squadra. Non possiamo pretendere di essere perfetti contro una squadra come Trapani, ma al tempo stesso non possiamo essere così spaesati e soft nell’approccio e nella gestione dei momenti in cui potevamo approfittare di qualche loro passaggio a vuoto. Se nel girone d’andata si può sopravvivere con le folate e il talento dei singoli, nel girone di ritorno non basta, dobbiamo crescere e trovare un’identità che a oggi non abbiamo".