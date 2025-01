Antonini: "Trapani prima in classifica, gioia indimenticabile"

Valerio Antonini, presidente di Trapani Shark, ha affidato ai social il suo pensiero dopo la vittoria con Scafati: "Trapani Shark, che fino a un anno e mezzo fa non esisteva nemmeno in Serie A2, oggi è prima in classifica in serie A! Non riesco a trattenere l’emozione per quella che è una storia pazzesca. Una lacrima che non si ferma. Oggi Trapani guida la Sicilia in testa al campionato di Basket. Lo fa a testa alta, giocando contro grandi avversarie ma lo abbiamo voluto dal primo giorno. Ai miei concittadini dico: non è un sogno. È la realtà. E io voglio andare fino in fondo. Per me, per la mia famiglia, per la mia squadra, per Jasmin, per il team che lavora duramente dietro le quinte, per la straordinaria tifoseria, per l’intera regione Sicilia. Stasera una gioia immensa che non dimenticherò mai. Salutate la capolista".