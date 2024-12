Trapani, Repesa: "Partita impegnativa, sofferenza incredibile"

Questo il commento di Jasmin Repesa dopo la tiratissima vittoria di Trapani su Cremona: “Da due settimane sostenevo che ci aspettava una partita difficile e impegnativa ed è andata così. Abbiamo portato due punti a casa e questa è la cosa più importante. E’ stata una sofferenza incredibile, contro una squadra che si è allenata con tutti i suoi elementi ed ha fatto anche un'amichevole. Noi fino a giovedì eravamo in sei, allenandoci solamente in 3 vs 3 e infatti si è vista poca fluidità e poca coesione. Per fortuna nel finale abbiamo trovato extra energie per pareggiarla e poi a vincerla al supplementare”.