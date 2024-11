TRAPANI, REPESA: "È STATA UNA PROMOZIONE PER IL BASKET"

Le parole di Jasmin Repesa dopo il successo su Trieste: "Abbiamo giocato un'ottima partita per 30 minuti. Poi abbiamo iniziato l'ultimo quarto subendo un break a causa di errori clamorosi, sia in difesa che in attacco. Non siamo riusciti a trasformare il loro small-ball in un vantaggio fisico per noi, abbiamo subito tanto. Ma alla fine siamo riusciti a mettere le cose a posto e penso che alla fine abbiamo vinto con pieno merito. Finisco con un complimento alle due squadre: di nuovo tantissimi tifosi nostri qua e nello stesso tempo sold out per Trieste. In bocca a lupo per loro, è stato uno spettacolo vero, una bella partita, una promozione per il basket".