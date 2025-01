Trapani, Repesa: "Dobbiamo stare bene sul campo e controllare i rimbalzi"

Jasmin Repesa, coach Trapani Shark: "Venezia è prima di tutto una squadra molto fisica, costruita per vincere l’EuroCup. Ci sono giocatori molto fisici, molto atletici. Sappiamo che a inizio anno hanno avuto molti problemi con gli infortuni, e sappiamo che in questo momento due giocatori importanti come Munford e McGruder sono fuori ma senza di loro hanno comunque una rosa veramente importante. Ci aspetta una partita importante dal punto di vista fisico, dobbiamo stare bene sul campo e controllare i rimbalzi, tenere d’occhio Ennis che è un giocatore straordinario e Wiltjier e Moretti che sono ottimi tiratori. La squadra arriva benino dalla settimana di allenamenti, abbiamo avuto 3/4 giocatori che hanno sofferto per l’influenza ma alla fine speriamo di poter portare tutti quanti, pronti per lottare per due punti fondamentali a Venezia".