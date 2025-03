Trapani capolista, Repeša ammette: "La nostra vita è cambiata"

Oneri e onori della vetta solitaria in LBA: una sensazione mai provata prima da Trapani Shark in stagione - era stata in testa in coabitazione con Brescia e Trento già al termine del 16° e 17° turno, così come nel quartetto con Virtus-Brescia-Trento della scorsa settimana. Lo scontro al vertice del PalaShark con la Germani e gli stop di Virtus e Trento a Trieste e Milano ha riportato Jasmin Repeša a guidare una capolista senza altre squadre con cui condividere il fardello della pressione, come ai tempi di Milano.