Tortona, che settimana: avanti anche in BCL. Picchi: "Sacrifici ripagati"

"Mi piace fare un passo indietro e tornare alla delusione dei ragazzi e dello staff nella notte di Manresa, dove ci era scappata la qualificazione anche con un pizzico di sfortuna. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che la stagione europea non era finita, nonostante la delusione. Devo dire che in queste due partite i ragazzi son stati bravi a chiudere una serie che sembrava facile, ma in realtà nascondeva moltissime insidie, come si è visto stasera, contro un avversario che non mollava mai. Questa è una grande soddisfazione per il club, per la proprietà e per i tifosi. Al secondo anno in BCL riusciamo a raggiungere l'obiettivo delle Top16, un obiettivo prestigioso. Pensiamo di avere ancora tanto cammino da fare. Lo dedichiamo a tutti i tifosi, a chi era qua stasera, a chi ci ha seguito da casa: l'avventura europea, con grande soddisfazione. Arrivare alla Top16 ci ripaga di tutti gli sforzi e tutti i sacrifici".