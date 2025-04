BCL, troppa Tenerife per Tortona: si ferma il viaggio verso la Final 4

Il momento di "secca" offensiva della Bertram continua in apertura di 4° quarto, con Doornekamp a ritoccare il massimo vantaggio de La Laguna (54-62). I 15 rimbalzi offensivi catturati da Tenerife nei primi 32' impediscono a Tortona di ridurre il distacco anche quando il rendimento al tiro degli spagnoli non è perfetto: Tortona è in rottura prolungata, e Huertas ne approfitta per andare in doppia doppia con quasi 7' ancora da giocare (sul 55-67, il brasiliano ex Fortitudo e Los Angeles Lakers è a 14 punti e 11 assist!). Nei primi 6' del quarto Tortona mette a referto solamente 1 punto: troppo poco in senso assoluto, ancora peggio se dalla parte opposta Huertas riesce a mettere in ritmo ogni compagno sui tagli, Shermadini in particolare. Con un ultimo quarto da 10 punti segnati non si ha alcuna speranza di allungare la serie: a raggiungere la Final 4, per la quarta stagione consecutiva, è La Laguna Tenerife.