Tempo di Gara 2 in BCL: per Reggio Emilia e Tortona sono sfide decisive

MERCOLEDÌ 16 APRILE

Non poteva esserci avversario peggiore del La Laguna Tenerife per Tortona, che nonostante una Gara 1 giocata in modo divino ha dovuto arrendersi 93 a 89 dopo un tempo supplementare. Gara 2, in programma alle 18:30, dirà se Tenerife riuscirà a conquistare un'altra Final Four di Basketball Champions League, questa volta ad Atene o a Parigi, o se la Bertram rimanderà tutto a Gara 3.