Cinquina Sassari, fattore Brianté Weber: "Sono venuto qui per questo"

Un'altra vittoria: la quinta di fila. Non si ferma la corsa della Banco di Sardegna Sassari, che al PalaSerradimigni si regala il pokerissimo piegando Tortona col punteggio finale di 87-82. Prestazione di intensità e sacrificio per i Giganti, privi dell'infortunato Thomas, ma capaci di gettare il cuore oltre l'ostacolo in tutti i momenti chiave della sfida e farsi ispirare da un giocatore su tutti, Brianté Weber, grande protagonista e a un passo dalla doppia-doppia: 17 punti, 9 rimbalzi, 6 recuperi, 28 di valutazione.