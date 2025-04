BCL, Reggio Emilia e Tortona non ribaltano il fattore campo

Spagna-Italia 2-0: questo il responso al termine di Gara1 dei quarti di finale di Basketball Champions League. Se Reggio Emilia ha subito dato poche illusioni di poter competere contro i campioni in carica dell'Unicaja Malaga, Tortona tornerà in Piemonte con diversi motivi per cui rammaricarsi di non aver violato il parquet del Santiago Martin: Tenerife non perdeva in casa in BCL da 28 partite, e mai era andata così vicina dal farlo come contro Baldasso e compagni.