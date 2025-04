Tortona, Squarcina: "Aumentata la consapevolezza di poter battere Tenerife"

“E’ ovvio che da parte nostra sia aumentata la consapevolezza di poter battere Tenerife dopo esserci andati veramente vicini a casa loro”, dice l’assistant coach Iacopo Squarcina. “L’importante è non trasformare questa consapevolezza in superficialità, bisogna tenere sempre alto il livello di concentrazione, non pensare che in casa sia più facile. Anzi, in misura ancora maggiore dovremo sfoderare una prova in cui andiamo a colpire le loro debolezze in maniera costante e lucida, sapendo che comunque la loro qualità è davvero alta. Pertanto, dovremo essere in grado di rispondere a 360 gradi, in attacco e in difesa, individualmente e di squadra. I principali adeguamenti rispetto a gara-1 – continua – saranno legati al fatto di limitare la loro capacità di passarsi la palla, quindi riuscire a non rendere così fluido il loro ball-sharing. Mentre offensivamente dovremo riuscire, malgrado la stanchezza e il periodo, ad aumentare un po’ i ritmi e a trovare canestri che diano energia a noi ed entusiasmo al pubblico. Poi, essere solidi a metà campo nell’attaccare i target principali senza lasciarsi trascinare dalla partita, dal fatto di prendere un tiro affrettato, dal pensare che è una partita importante e bisogna mettersi in mostra. Invece no, bisogna tenere la testa bassa, provare a far stancare i loro punti di riferimento Huertas e Shermadini e poi non perdersi la grande batteria di tiratori che hanno a disposizione. Sarà una gara di close-out importante, sarà una sfida di lotta di rimbalzi, dobbiamo tenere duro mentalmente e raggruppare tutte le energie che abbiamo perché c’è veramente grande desiderio di tornare a Tenerife”.