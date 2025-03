Reggio Emilia, Priftis: "Ottimi per 30', ultimo quarto disastroso"

Nel post-partita della sconfitta subìta in rimonta contro Tenerife, coach Dimitris Priftis (Unahotels Reggio Emilia) ha commentato la serata di BCL dei biancorossi: "È stata un'ottima partita per più di 30': mi dispiace perché l'ultimo quarto è stata veramente disastroso, penso soprattutto per i ragazzi che non se lo meritavano per il lavoro che avevano fatto. Abbiamo avuto un paio di tiri aperti che avremmo potuto segnare ma non sono entrati, mentre dall'altra parte Kramer è stato pressoché infallibile. Questo fatto ha fatto ritrovare fiducia a una squadra esperta che ha avuto compostezza e quella tranquillità nell'esecuzione che noi stavamo perdendo, e che non avevano avuto in precedenza. Non credo che in generale abbia pesato stanchezza tra i miei giocatori, magari da chi viene dalla panchina ci doveva essere un qualcosa in più".