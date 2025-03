Olimpia, quanto vali? Col Fenerbahce la notte della verità

Sette tappe per arrivare in fondo alla massacrante regular season di Eurolega per l'Olimpia Milano che viaggia alla ricerca di un posto tra le prime dieci, con l'obiettivo di allungare la sua stagione oltre la 34esima giornata. La squadra di Ettore Messina, al momento nona in classifica, è attesa da un ciclo durissimo e decisivo nelle prossime 5 partite: Fenerbahce in casa, poi tre trasferte consecutive con Stella Rossa, Paris e Real Madrid, prima di tornare al Forum contro Barcellona. Tutti impegni davvero tosti contro squadre di alta e altissima classifica, esattamente come l'ultimo match contro Monaco.