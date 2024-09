Stavropoulos: "Olimpia sulla strada giusta, c'è un bel gruppo"

BASKET

Il GM dell'EA7 alla cerimonia per l'inserimento nella Hall of Fame di Dan Peterson: "Eurolega? Daremo tutto per centrare i playoff"

Playoff. È la parola chiave della preseason dell'Olimpia Milano, con chiaro riferimento all'Eurolega che negli ultimi due anni ha regalato poche gioie al club milanese che in questa stagione non vuole fallire l'obiettivo. Lo ha ripetuto come un mantra Christos Stavropoulos, intervenuto a celebrare Dan Peterson e il suo inserimento nella prestigiosa Hall of Fame della FIBA.

"Eurolega? Torneo molto impegnativo - dichiara il GM dell'Olimpia a Sportmediaset - ogni anno diventa più difficile. Inizieremo con una partita complicata a Montecarlo col Monaco, ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo che è arrivare ai playoff".

Il primo obiettivo della stagione, la Supercoppa, è stato centrato dopo una finale tiratissima coi rivali di sempre della Virtus Bologna. Un bel viatico per la stagione che è appena iniziata: "E’ ancora presto per dare giudizi, ma vincere la Supercoppa ci ha dato molta soddisfazione. Siamo sulla strada giusta, sarà una stagione molto impegnativa e lavoreremo ogni giorno per arrivare alla fine nella maniera migliore".

Una squadra, l'Olimpia Milano, che ha cambiato profondamente pelle rispetto all'anno scorso. Otto nuovi giocatori nel roster di coach Ettore Messina che sta plasmando la nuova squadra dalla fine di agosto. E nonostante le tante novità, la due giorni di Bologna ha lasciato l'impressione di un affiatamento già su ottimi livelli: "Mi ha fatto molto piacere vedere un bel gruppo, questo è il messaggio importante che ci portiamo dopo la Supercoppa".

Il concetto di gruppo che è stato anche la base della carriera di Dan Peterson: "E’ un coach leggendario, è gran parte della storia dell’Olimpia Milano. Tutti noi siamo molto felici per lui, entrare nella Hall of Fame è un grande traguardo".