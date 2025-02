Venezia, Spahija: "Risultato mai in dubbio, siamo stati migliori"

Il 91-77 del Taliercio lascia aperte ancora diverse porte alla Reyer Venezia per un passaggio del turno in EuroCup - è sufficiente che una tra Bourg-en-Bresse e Cluj-Napoca perda stasera. Coach Neven Spahija ha commentato così la vittoria dei suoi, nella serata di ieri, col Lietkabelis: "Devo fare le mie congratulazioni alla squadra per la vittoria. Penso che questa sera siamo stati la squadra migliore, siamo riusciti a controllare la partita dall'inizio alla fine. Nel corso della partita abbiamo avuto degli alti e bassi, però il risultato non è mai stato in dubbio. Adesso attendiamo i risultati delle partite di domani per vedere se ci aiuteranno ad ottenere la qualificazione ai playoff".