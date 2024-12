Milano, contro Treviso uno Shavon Shields versione deluxe

Se, prima dei 26 di Treviso, i punti di media di Shields in stagione in LBA erano 10.7, lo si doveva principalmente al graduale rientro post infortunio all'inguine (2 gare saltate, più la non giudicabile comparsata contro Cremona). Poi è arrivata la domenica del Palaverde, con 15 dei primi 17 punti di Milano con la sua firma e il pubblico trevigiano a chiedersi "Non sa sbagliare? Non può sbagliare? Gli è vietato?". E, paradossalmente, i 2.17 punti per tiro tentato nei 25' sul parquet veneto possono non essere il segnale più confortante per Messina e il suo staff. Più della responsabilità presa in isolamento contro Mascolo, a spegnare sul nascere le speranze di una Treviso rientrata sino a -9 nel finale (tripla sul 77-86).