Milano, Shields: "La difesa è qualcosa che arriverà col tempo"

Intervistato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Shavon Shields ha parlato dell'inizio di stagione della sua Olimpia Milano, alla vigilia della trasferta di Eurolega col Barcellona (venerdì 13, ore 20.30): "In passato eravamo una squadra molto tosta in difesa. Quest'anno la situazione si è capovolta, ma col passare della stagione bisogna continuare a migliorare difensivamente: adesso stiamo tirando bene e muovendo bene la palla, la difesa è qualcosa che arriverà col tempo. Mannion? È stato fantastico. Ha portato una nuova dinamica. È un ottimo giocatore di 1vs1, è capace di creare vantaggi non solo per sé ma anche per gli altri. Ci ha aiutato a cambiare energia, soprattutto in attacco":